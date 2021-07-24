Bozüyük Belediyesi’nden haşere ile mücadele çalışmaları

Bozüyük Belediyesi tarafından özellikle yaz aylarında sayıları artan sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyenin ilaçlama ekipleri tarafından ilçe genelinde özellikle sivrisinek popülasyonunun yoğunlukta olduğu sulak alanlarda ve kanal çevresinde ilaçlama çalışmaları sürdürülürken, ekipler ilçe genelinde yeşil alanlarda ve ağaçların yoğun olduğu bölgelerde de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bozüyüklülerin haşere ve sineklerden uzak, sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla, otomatik makinelerle yapılan ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.