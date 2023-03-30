Bozüyük Belediyesi’nden deprem bölgesinden gelen çocuklar için sanat atölyeleri

Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde deprem bölgesinden ilçeye gelen 5-13 yaş aralığındaki çocuklar için çeşitli sanat atölyeleri düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından deprem bölgelerinden Bozüyük’e gelen depremzede çocukların felaketin psikolojisinden uzaklaşması amacıyla farklı yaş gruplarına hitap eden sanat atölyelerinde etkinlikler başladı. Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde gerçekleştirilen ve 1 ay sürecek olan 5-13 yaş aralığındaki tüm çocuklara hitap eden atölye çalışmaları kapsamında “Yazarlık Atölyesi”, Türk Psikologlar Derneği Eskişehir Şubesi iş birliği ile 5 yaş üzeri ve 8 yaş üzeri çocuklar için “Oyun Atölyesi” ile “Drama Atölyesi” etkinlikleri yer alıyor. ‘Çocukların yüzü gülsün diye’ yapılan bu anlamlı çalışmalarda bu çalışmaları gerçekleştirebilmek için özel eğitim alan Bozüyük Belediyesi eğitmenleri depremden etkilenen ve mağdur olan çocuklara bir nebze de olsa neşe katmak ve onları depresif durumlarından kısmen de olsa uzaklaştırabilmeyi hedefliyor.