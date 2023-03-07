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Bozüyük Belediyesi’nden Berat Kandili’nde şeker ikramı
Bozüyük Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.
BİLECİK 07.03.2023, 10:26
Bozüyük Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.
Bozüyük’te, 3 ayların sonuncusu ve Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili nedeniyle camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlit şekeri dağıtıldı. Yatsı namazından sonra yapılan dağıtım esnasında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun kandil kutlamasını ve selamlarını iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası dağıtılan şeker ikramları vatandaşlar tarafından ilgi gördü.