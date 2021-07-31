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Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda karate kursu

Bilecik Bozüyük Beledisi Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen karate kursu minik sporcuların yoğun ilgisi ile devam ediyor.

BİLECİK 31.07.2021, 10:34
Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda karate kursu
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Bilecik Bozüyük Beledisi Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen karate kursu minik sporcuların yoğun ilgisi ile devam ediyor.

Selamla başlayıp selamla bitirilen, içinde saygı, sevgi, disiplin, hiyerarşi, ast, üst ilişkisi gibi yüzyılların felsefe derinliği ve zenginliği olan günümüze kadar da bozulmadan devam eden bir spor dalı olan karate ilçemizde de ilgi gören bir spor dalı. Özellikle pandemi sonrası çocukların sosyalleşmesine imkân sağlayan, dikkat ve yoğunlaşmayı geliştiren karate dersleri uzman eğitmenler tarafından Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu ve TOKİ İlkokulu’nda 7-10 yaş grubu çocuklara veriliyor. Eğitmenlerini büyük bir dikkatle dinleyen minik sporcular yeni bir spor dalı ile tanışarak yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiriyorlar.
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