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Bozüyük Belediyesi ücretsiz MYK başvuruları devam ediyor

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliği ile farklı branşlardaki ücretsiz Mesleki Yeterlilik Kurslarına (MYK) başvurular devam ediyor.

BİLECİK 17.08.2021, 11:25
Bozüyük Belediyesi ücretsiz MYK başvuruları devam ediyor

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliği ile farklı branşlardaki ücretsiz Mesleki Yeterlilik Kurslarına (MYK) başvurular devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliği ile çeşitli branşlarda başlayacak Mesleki Yeterlilik kurslarında başarılı olanlara verilecek sertifikalar ile kursiyerlerin daha kolay iş bulmaları amaçlanıyor. Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yapılacak kurslara 18 yaş ve üzeri yaştakiler ile daha önceden teşvik kapsamında Mesleki Yeterlilik Kursu belgesi almamış vatandaşlar başvurabilecek. Kurslara katılmak isteyen adaylar, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde form doldurarak kayıtlarını oluşturabilirler.
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