Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’ndan muhteşem konser

Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Murat Küçük yönetiminde muhteşem bir konsere imza attı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Mehmet Ali Karasu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda müziksever katıldı. Salondaki yoğun ilginin yanı sıra Bozüyük Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan konser internet üzerinde de ilgi ile izlendi. Birbirinden değerli sanat müziği eserlerinin icra edildiği konserde izleyenler coşkulu dakikalar yaşadı.

Konser sonunda koroya uzun yıllar emek veren üyelere plaket takdim edilirken, bir sürpriz de Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na yapıldı. Başkan Bakkalcıoğlu’na 1997 yılında Belediye bünyesinde oluşturulan Türk Sanat Müziği Korosunun o günlerde yapmış olduğu bir konsere ait broşür hediye edildi.

Bu duygusal anın ardından konuşan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Geçmişten beri Bozüyük sokaklarında Türk müziğinin sesi her zaman yankılanmıştır. Önceki görev dönemimde de bunun farkındaydık. O zamanda belediye olarak korolarımıza sahip çıkarak onları güçlendirmek istedik ve Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarımızı oluşturmuştuk. Daha sonraki yıllarda bu destekler yeteri kadar olmadı ama hiç bir zaman bu arkadaşlarımız yılmadılar. Sonuçta Bozüyük içinden çok değerli müzik üstatları çıktı. Halk Müziğinden Mehmet Uysal hocam ve Sanat Müziğinden Murat Küçük kardeşim çıktı. Yeniden göreve gelmemizle birlikte onlara katkı vererek bu konseri yeniden organize edelim istedik. Geçen ay muhteşem bir Halk müziği konseri dinledik. Bugün burada da gözüm dolarak Sanat Müziği konserini zevkle izledim. Hepsine tekrar çok teşekkür ediyorum. Korolarımızda bulunan üyelerimiz amatörce bir ruhla kendi katkılarıyla hiç yılmadan bu konseri düzenliyorlar. Bizlerde şeflerimizin öncülüğünde bu organizasyonlara desteğimizi sürdüreceğiz inşallah" dedi.

Konser sonunda salonda bulunan dinleyiciler koroyu ayakta alkışlarken, Koro Şefi Murat Küçük, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na destek ve katkıları nedeniyle teşekkür etti.