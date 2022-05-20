Bozüyük Belediyesi TSM korosu konseri

Bozüyük Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen Türk Sanat Müziği Korosu konser programı yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser programında koro şefi Murat Küçük yönetimindeki koro Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Düzenlenen programda hem 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanırken hem de Atatürk’ün 96 yıl önce 20 Mayıs 1926’da Türkiye’nin ilk kereste fabrikası olan Bozüyük Kereste Fabrikası’nın resmi açılışına teşriflerinin yıl dönümünde Ulu Önder Atatürk onun sevdiği şarkılarla şükran ve minnetle anıldı. Programda ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün Bozüyük Kereste Fabrikası’nın açılışına geldiği video görüntüleri izlenirken konser salonunu tamamen dolduran sanatseverler gece boyunca Atatürk’ün sevdiği şarkılara eşlik ederek muhteşem bir gece yaşadılar. İki bölüm halinde gerçekleştirilen konserde solo ve koro olmak üzere toplam 22 parça seslendirildi. Konser programının finalinde ise sahneye gelen miniklerin izleyenlerle birlikte hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı seslendirdiği anlarda coşku doruğa çıktı.

Programda İlçe Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sahneye gelerek başarılı performansları nedeniyle koro üyelerini ve sazendeleri tebrik ederek tek tek çiçek takdiminde bulundular. Başkan Bakkalcıoğlu burada yaptığı konuşmada programın hazırlanmasında emeği geçen herkese ve tüm izleyenlere teşekkür ederek “bu kadar güzel, bu kadar nefis bir konser izleyeceğimi düşünmemiştim. O kadar güzel hazırlanmışsınız ki hepinizi tebrik ediyorum, yürekten kutluyorum. Biz belediye olarak sanata her zaman katkı vermeyi sürdüreceğiz. İnşallah Koro şefimiz Murat Küçük’le daha geniş bir alanda tüm halkımızın izleyebileceği bir konser planlaması yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Programın devamında ayrıca Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalarına yıllarca emek veren koro üyelerine de plaket takdiminde bulundu.

Konser programına İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Bozüyüklü katıldı.