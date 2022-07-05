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Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde eğlenceli yaz atölyeleri başlıyor

Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde Yaz Atölyeleri kayıtları yoğun ilgi görüyor.

BİLECİK 05.07.2022, 15:31
Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde eğlenceli yaz atölyeleri başlıyor

Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde Yaz Atölyeleri kayıtları yoğun ilgi görüyor.

Çocukların farklı etkinliklerle buluşacağı, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kuracakları, sanatsal ve kültürel alışverişlerde bulunacakları bir merkez olma özelliğine sahip olan Bozüyük Belediyesi Sanatevi eğlenceli yaz atölyeleri ile yaz boyunca çocuklarla ve gençlerle buluşmaya devam edecek. 18 Temmuz- 12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak atölye çalışmalarında giysi tasarım, kukla atölyesi, müzik atölyesi, resim atölyesi, drama ile özel bireyler için ebru atölyesi, kukla ve oyuncak atölyesi ile resim atölyesi yer alacak. Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde 1 Temmuz 2022 Cuma günü başlayan ve yoğun bir ilgi ile devam eden başvurular 7 Temmuz 2022 Perşembe günü sona erecek.

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