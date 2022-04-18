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Bozüyük Belediyesi Sanatevi neşeli çocuk cıvıltıları ile açıldı

Bozüyük Belediyesi Sanatevi, çocukların neşeli cıvıltıları eşliğinde gerçekleştirilen görkemli açılış töreni ile hizmete girdi.

BİLECİK 18.04.2022, 12:20
Bozüyük Belediyesi Sanatevi neşeli çocuk cıvıltıları ile açıldı

Bozüyük Belediyesi Sanatevi, çocukların neşeli cıvıltıları eşliğinde gerçekleştirilen görkemli açılış töreni ile hizmete girdi.

Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği; Sanatevi’nin görkemli açılışı, kukla gösterisi, Zumba Kids, interaktif çocuk konseri ve gün boyu devam eden yüz boyama etkinliği ile sona erdi. Programda ilk olarak Profesör Dr. Emel Bozkaya’nın eşi Nihat Bozkaya anısına Bozüyük Belediyesi’ne tahsis edilen tarihi bina Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun sanata ve çocuklara duyduğu hassasiyet doğrultusunda projelendirilerek Sanatevi olarak Bozüyük halkının hizmetine sunuldu.

Açılış programında konuşan Başkan Bakkalcıoğlu “En önemli değerimiz çocuklarımız değil mi? Onun için konuşmaya ben sevgili çocuklar diye başlıyorum. İlk başta sevgili çocuklar hoş geldiniz. Onların velileri, sizler burayı böyle görünce bundan birkaç yıl önce bu bina ile ilgili Emel Hanımla ve çocukları ile görüşürken böyle olacağını hayal ederek konuşmuştuk. Rahmetli Nihat Bozkaya’nın eşi Prof. Dr. Emel Hanım ve bir oğlu bir kızı var. Onlar bana geldiler ve dediler ki ‘bu evi biz katkı da vererek bir şey yapalım. Biz bunu halkın yararlanmasına sunalım istiyoruz.’ Ben de o zaman dedim ki ‘genelde bu tip binaları böyle makam odası veya benzeri şeyler de kullanırlar. Ama öyle yapmayalım, çocuklarımızın bu ev yaşadıkça içlerindeki atölyelerde her gün cıvıl cıvıl bir ortamda olacakları bir ev yapalım.’ Çok sevindiler Emel Hanım ve çocukları ve öyle anlaştık. Onun üzerine bunu yaptık ama salgın nedeniyle uzun sürdü bugüne gelmemiz. 11 Nisan ile 17 Nisan arası ara tatil dönemindeki tüm etkinliklerin son günü bugün. Burada gösteriler var, şenlikleri var çocuklarımızın. O gün açalım dedim ve birkaç gün önce ulaştık sağ olsunlar Emel Hanım ve oğlu buradalar geldiler. Şimdi açılış yapıyoruz ama her zaman gördüğünüz gibi protokollü falan bir açılış değil. Çocuklarımızla cıvıl cıvıl bir açılış yapacağız” dedi.

Konuşmanın ardından Bozkaya ailesine Bozüyük halkı adına teşekkürleri iletmek amacıyla Başkan Bakkalcıoğlu’nun eşi Merih Bakkalcıoğlu çiçek takdiminde bulunurken Başkan Bakkalcıoğlu’da plaket takdim etti. Daha sonra Sanatevi’nin önüne geçilerek hayırlı olsun dilekleriyle birlikte açılış kurdelesi kesildi. Programın devamında Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki Bozkaya ailesi ile birlikte Sanatevi’ni gezdi. Sanatevi ve burada yapılan faaliyetler hakkında Bozkaya ailesine bilgi veren Başkan Bakkalcıoğlu Prof. Dr. Emel Bozkaya’ya cam vazo hediye etti. Ayrıca Kerem Tutkun adlı bir çocuk Bozüyüklü çocuklar adına Prof. Dr. Emel Bozkaya’ya teşekkür ederken duygusal anlar yaşandı.

Açılış programının hemen ardından ise Çocuk Şenliği etkinlikleri çocukların yoğun katılımı ile devam etti. İlk olarak eğlenceli kukla gösterisi ile çocuklar neşeli dakikalar geçirirken zumba kids ile dans ederek doyasıya eğlendiler. Son olarak interaktif çocuk konseri ile hep bir ağızdan şarkılar söyleyen, dans eden çocuklar şenliğin son gününde unutulmaz bir gün geçirdi. Yüz boyama etkinliği gün boyu devam ederken ayrıca Bozüyük Belediyesi tarafından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Sanatevi’nin açılış törenine Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, Prof. Dr. Emel Bozkaya, Haluk Bozkaya, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, CHP Kadın Kolları Başkanı Pınar Sevgili, İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Çırak, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Elmas ve Osman Çetin, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, çocuklar ve aileleri katıldı.

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