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Bozüyük Belediyesi kaynak atölyesinden sanata destek
Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan sahne dekorları sanata destek oluyor.
BİLECİK 07.04.2022, 10:35
Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan sahne dekorları sanata destek oluyor.
Bozüyük Belediyesi kaynak atölyesinde Sanatevi ve Sevgi Kafe’de kullanılacak dekoratif ferforje masa üretimi devam ederken aynı zamanda Bozüyük Belediye Tiyatrosu’nun sahneleyeceği tiyatro oyunlarında kullanılacak sahne dekorları da belediye bünyesinde üretiliyor.