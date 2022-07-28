Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi’nden yangın eğitimi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından fabrika çalışanlarına yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün deneyimli personelleri tarafından fabrika bahçesinde verilen yangın eğitiminde; yanma ve yangın, yangın çeşitleri, yangının nedenleri ve alınacak önlemler, yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenlik konuları, yangında kullanılan söndürme cihaz ve ekipmanının kullanılması, gaz ve duman dolu ortamlarda hareket tarzı, tehlikeli kimyasallar ile uygulamada dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Fabrika personeline ayrıca yangın ve meydana gelebilecek yaralanmalarda yaralı kurtarılması ve acil durumlarda yaralı taşıma metotları konusunda bilgiler verilerek mutfak yangınları gibi diğer yangınlara da nasıl müdahale edilmesi gerektiği ile müdahalelerde yapılan yanlışlar anlatıldı. Su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitimde yangın söndürme tatbikatı yapıldı.