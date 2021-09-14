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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yangın eğitimi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından İlçe Halk Kütüphanesi personeli ile bir seramik fabrikası çalışanlarına yangın eğitimi verildi.

BİLECİK 14.09.2021, 12:45
Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yangın eğitimi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından İlçe Halk Kütüphanesi personeli ile bir seramik fabrikası çalışanlarına yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce uygulamalı olarak verilen yangın eğitimlerinde yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve olası bir yangın anında uygulanması gereken kurallar konusunda bilgiler verildi. Su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitimlerde yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

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