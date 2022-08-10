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Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi’nin ön kayıtları başlıyor

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun en önemli projelerinden ve seçim vaatlerinden biri olan çocuk bakımevi faaliyete geçiyor.

BİLECİK 10.08.2022, 16:49
Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi’nin ön kayıtları başlıyor

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun en önemli projelerinden ve seçim vaatlerinden biri olan çocuk bakımevi faaliyete geçiyor.

Yapımı tamamlanan, Bozüyük Belediyesi 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi’nde hizmet verecek olan Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi için ön kayıtlar 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlayacak. Metristepe Kültür Merkezi’nde alınacak ön kayıtlar için öğrenci velilerinden öğrenci ve veli nüfus cüzdanı ile öğrenci nüfus cüzdanı fotokopisi istenirken ön kayıtlar 19 Ağustos 2022 Cuma günü sona erecek.

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