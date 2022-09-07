Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevinde uyum haftası başladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun en önemli projelerinden ve seçim vaatlerinden biri olan Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi uyum haftasına başladı.

Yapımı tamamlanan, Bozüyük Belediyesi 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi’nde hizmet verecek olan Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi için kayıtların tamamlanmasının ardından minik öğrenciler uyum haftasına başladılar. Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi’ne anne ve babaları ile gelen minikleri Başkan Bakkalcıoğlu eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte karşıladı. Başkan Bakkalcıoğlu eşi ile birlikte miniklere Türk Bayrağı hediye etti. Uyum haftasının ilk gününde sınıfları da gezen Başkan Bakkalcıoğlu, minik misafirlerlerine “hoş geldiniz” diyerek tek tek ilgilendi ve onların anne ve babaları ile de sohbet etti. Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu “Yavrularımız geleceğimizin güvencesi, onlar için ne yapsak azdır” dedi.