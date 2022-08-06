Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi’nin ücreti 285 TL olarak belirlendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hizmet veren Gündüz Çocuk Bakımevi’nin ücreti 285 TL olarak belirlendi.

Bozüyük Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantının 1’inci birleşiminde 20 gündem maddesi görüşüldü

Meclis sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Bakkalcıoğlu, "Yönetmeliğe göre tam gün yapma yetkimiz var ama ilk dönem ilk açılıştan itibaren çocuk eğitimcisi olarak donatılmış personellerimizle yürütülecek bu işte yarım günlük denemeyi ve daha fazla aileye dokunmayı uygun bulduk. Milli Eğitimimizin bakım evleri de yarım gündür. Bizim Çocuk Bakım Evimiz mutfağı, yemek salonları, araçları aparatlarıyla tam güne uygun olarak donatıldı. Ama bu dönem, bu yıl 12 Eylül’de başlayacak eğitim döneminde başlamak üzere 75 sabahçı 75 öğlenci olmak üzere 2 grup çocuk bakımını kabulleneceğiz. Bunlarla ilgili başvurular açılacak. Bu başvurular sayıyı geçerse noter huzurunda kura çekeceğiz. Gündüz Çocuk Bakımevi’nin ücretini 285 TL olarak belirledik” dedi.

Bozüyük Belediye Meclisi 2’inci birleşimi 9 Ağustos 2022 Salı günü yapılacak