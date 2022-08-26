Bozüyük Belediyesi emekçilerini enflasyona ezdirmedi

Bozüyük Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 1,5 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.

1 Temmuz 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi içeriğinde ücretlerde ve sosyal haklarda önemli artışların yanında, iş güvencesini de barındırıyor. Sözleşme ile en düşük ücret alacak personel 7 bin 504,32 TL maaş alacak. Maaşlar ortalama yüzde 41,09 oranında artırılırken ek kazançlardan yakacak yardımı ortalama yüzde 333 artırıldı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Emekçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik” diyerek “Yılbaşında personel şirketimizin maaşlarını ek protokolle asgari ücrete getirmemiz gerekiyordu, yani 4 bin 253 TL. Bu paranın günlük karşılığı 166 lira. Biz bunu yapabilirdik, ama biz dedik ki işçimizi ezdirmeyiz. Bu parayı kabul etmiyoruz, biz 4 bin 500 lira verdik, en düşük 185 TL yaptık, yani fazla verdik. Benim işçiden sakındığım yok, imkân olsa yüzde 100 vereceğiz" dedi.

Enflasyon farkını devlet memuruna veren merkezi hükümetin verdiği oranı tüm işçilere uyguladıklarını anlatan

Bakkalcıoğlu, "Bu hesabı yaparken kılı kırk yarmamız gerekiyordu sınırı aşmamak için ama bunu yapabildik. Benim istediğim şu arkadaşlar, ben belediye başkanı olarak işçime verebileceğim her şeyi vermeye çalışıyorum. Ayrıca asgari ücrete gelen zam oranını yılbaşında sözleşmelerde dikkate alacağız. Devlet ne kadar zam yaparsa yılbaşında bunun yüzde 5 fazlasını uygulayacağız.” diye konuştu.

Başkan Bakkalcıoğlu’nun ardından konuşan Belediye-İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan sözleşme ve ek protokol nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren işçiler de Başkan Bakkalcıoğlu’na teşekkür ettiler.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen imza törenine; Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun yanı sıra Başkan Yardımcıları, Belediye-İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, Belediye-İş Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Cengizhan Kaya, Şube Mali Sekreteri Mahsuni İlgın, Personel A.Ş. İşyeri Baş Temsilcisi Ali Sofular, Daimi İşçi Baş Temsilcisi Sebattin Meydan ve sendikalılar katıldı.