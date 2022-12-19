Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü grup liderliğini sürdürüyor

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginin 8. haftasında karşılaştığı Semt77 Yalova Spor’a 3-2 mağlup olmasına rağmen gruptaki liderliğini sürdürüyor.

Voleybol 2. liginin 8. haftası ve aynı zamanda 2. devrenin ilk maçı Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynandı. Oldukça heyecanlı geçen maçta "Bizim Kızlar" 1. seti 26-24 alırken 2. seti 10-25 kaybetti, 3. seti 25-18 alırken 4. seti 22-25 kaybetti ve durum 2-2 oldu. 5. Setin oynandığı maçın sonunda ise son seti 12-15 kaybeden “Bizim Kızlar” 3-2 mağlup oldu.

Başarılı performanslarıyla beğeniyle izlenen ve ligin ilk yarısını namağlup olarak tamamlamayı başaran “Bizim Kızlar” ilk mağlubiyetlerini Yalova’da alırken grup liderliğini sürdürüyor.