Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu’ndan “Yeşilçam Şarkıları” konseri

Bilecik’te Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu, dinleyicileri Yeşilçam filmlerinin eşsiz şarkıları ile buluşturdu.

Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu tarafından Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Yeşilçam Şarkıları” konseri yoğun ilgi gördü. Bozüyük’ün ilk çocuk korosu olma özelliğini de taşıyan koro, Yeşilçam filmlerinin hafızalara kazınan şarkılarını seslendirdi. Şarkılara zaman zaman dinleyiciler de eşlik etti. Şarkılar dinleyenleri filmlerin çekildiği yıllara götürürken, konserde Türk sinema tarihine damga vurmuş 15 şarkının yanı sıra 5 tane de seçkin enstrümantal film müziği yer aldı. Oluşturulan repertuara ait filmlerin görselleri ve şarkı sözleri de perdeye yansıtıldı. Yeşilçam’ın hafızalara kazınan şarkılarını büyük bir başarıyla seslendiren çocuk korosu beğeni ile izlenirken, çocukların heyecanı ise gözlerden kaçmadı.

Programın sonunda uzun süre alkışlanan koroyu sahneye çıkarak tebrik eden Bozüyük Belediye Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, koro adına koronun en küçük elemanına çiçek takdim etti. Başkan Bakkalcıoğlu, “Değerli hemşehrilerim, ben bu akşam çok gururlandım açıkçası. Bozüyük’te sanatın, Türk Sanat Müziği’nin, Türk Halk Müziği’nin yetişkinlerle korolarını oluşturalım derken Murat kardeşim çocuklardan bir koro çıkarttı. Harikaydı değil mi? Murat kardeşime, tüm saz ekibine, koromuza ve hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Programın sonunda çocuklar ve aileleri Başkan Bakkalcıoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.