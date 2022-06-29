Bozüyük Belediyesi bir ilke daha imza attı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir ilke imza atılarak, çocuk korosu kuruldu.

Bozüyük Belediye tarafından kurulan çocuk korusu TSM Koro Şefi Murat Küçük öncülüğünde çalışmalarına başladı. Çocuk korosunda yer alan minik öğrenciler, müziğin sonsuz deryasına dalmanın mutluluğunu yaşarken, koro şefi Murat Küçük, çocukların kendi müziğimiz ile büyümelerinin önemine değindi. Küçük son olarak, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na koronun kurulmasına öncü olduğu ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.