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Bozüyük Belediyesi araç filosu, yeni araçlarla güçlendi

Her geçen gün gelişen Bilecik’in Bozüyük ilçesinde daha iyi ve hızlı bir hizmet verebilmek amacıyla Bozüyük Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye ve genişletmeye devam ediyor.

BİLECİK 27.09.2021, 14:33
Bozüyük Belediyesi araç filosu, yeni araçlarla güçlendi

Her geçen gün gelişen Bilecik’in Bozüyük ilçesinde daha iyi ve hızlı bir hizmet verebilmek amacıyla Bozüyük Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye ve genişletmeye devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi hizmet kalitesini arttırarak daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla araç filosuna 48 kişilik 1 adet otobüs, 1 adet panelvan minibüs, 1 adet hizmet aracı, 1 adet 4*4 arazi aracı ile 3 adet kazıcı ve yükleyici kepçe kazandırdı. Araçlar hizmet vermeye başlamadan önce itfaiye garajında tören düzenlendi. Kurban kesilerek hayır duaları edilen törende konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Hizmetlerin daha iyi ve hızlı bir şekilde devam etmesi için araç filomuzu genişletiyoruz. Bu kapsamda 7 aracı daha belediyemiz araç filosuna kazandırdık. Her geçen gün büyüyen, gelişen ilçemizin her köşesine daha kaliteli hizmeti götürebilmek adına elimizdeki tüm imkânları kullanıyoruz. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere aldığımız yeni araçlarımız belediyemize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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