Bozüyük Belediyesi 9. yardım tırı Hatay’a yola çıktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan Afet Yardım Kampanyası kapsamında poliüretan mat yüklü 9. yardım tırı Hatay’a yola çıktı.

Bozüyük’te bir firmasının desteği ile hazırlanan yardım tırında bulunan poliüretan matlar Hatay EXPO’da kurulacak büyük çadır alanında kullanılacak. Firmanın bahçesinden yola çıkan tırı Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve firma yetkilileri uğurlarken Başkan Bakkalcıoğlu tır şoförüne ‘hayırlı yolculuklar’ diledi. Konu hakkında bilgi veren Başkan Bakkalcıoğlu “Artık çadırlar kuruluyor bölgede. Üretici firmayla birlikte zemini ısı ve suya karşı koruyacak ‘poliüretan’ zemin malzemesi yüklü 9. yardım tırımız Hatay’a doğru yola çıktı” dedi.