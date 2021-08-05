Bozüyük Belediye tiyatrosu hizmet vermeye başladı

Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tiyatro biriminin yaz atölyesi çalışmaları başladı.

Metristepe Kültür Merkezinde pandemi kurallarına uygun olarak yapılan atölye çalışmalarında belediye eğitmenleri tiyatro disiplini içerisinde katılımcıların farkındalıklarını geliştirmeye devam ediyor. Bozüyük Belediyesi eğitmenleri Kıvanç Pehlivanoğlu, İlknur Nazlı ve Özgür Yamacı tarafından verilen atölye eğitimlerinde küçük yaş grupları için drama ve çocuk yogası, genç yaş grubu için gençlik tiyatrosu ve ikinci bahar tiyatro atölyeleri faaliyet gösteriyor.

Tiyatro eğitmenleri eşliğinde ağustos ayı boyunca sürecek olan atölye çalışmaları, sezon içinde belirli zamanlarda ve farklı yaş gruplarında atölyeler ile devam edecek.