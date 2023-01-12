Bozüyük Belediye Tiyatrosu “Ayrılık” ile sahnede

Bozüyük Belediye Tiyatrosu sezon perdelerini ödüllü oyun “Ayrılık” ile açarken oyun tiyatroseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde 2’inci kez sahne alan tek perdelik komedi oyununda bir yıl önce ayrılmış bir çiftin bir yıl 13 gün sonra bir araya gelmesiyle yaşanan komik olaylar anlatılıyor. Behiç Ak’ın yazdığı, yönetmenliğini Elçin E. Karaahmet’in, yönetmen yardımcılığını Özgür Yamacı’nın, sahne tasarımını Anıl Ateş Işık’ın yaptığı oyunda Bozüyük Belediye Tiyatrosu eğitmenlerinden İlknur Durmaz ve Kıvanç Pehlivanoğlu rol alıyor. Tiyatroseverlerin beğenerek izlediği oyun 13 Ocak 2023 Cuma günü akşamı da seyircisiyle buluşmaya devam edecek.