Bozüyük Belediye Tiyatrosu 3. dönem seçmeleri yapıldı

Bozüyük Belediye Tiyatrosu 3. dönem oyuncu seçmeleri yapılan sınavla son buldu.

Yoğun ilgiyle karşılanan seçmelere katılan oyuncu adayları ’Dans, Şan, Genel Kültür ve Sahne’ sınavlarında kendilerini gösterdiler. Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Engin Kardeş’de sınavda tiyatro seçmelerine katılanlara bizzat başarı dileklerini ilettiler.

Sınavı başarıyla tamamlayan Aytül Sezgin, Derya Yıldız Şen, Emel Oydu, Gizem Arıcı, İsmail Çıbıkcı, Mehmet Avcı, Mehtap Eserkaya ve Semih Değirmenci Bozüyük Belediye Tiyatro seçmelerini kazanarak eğitim almaya hak kazandılar.