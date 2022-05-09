Bozüyük Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantıları sona erdi

Bozüyük Belediyesi 2021 yılı gider bütçesi yüzde 92, gelir bütçesi yüzde 106 olarak gerçekleşti.

Bozüyük Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 2. Birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda; 1. Birleşimde Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2 konu görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilk olarak gündemin 1. maddesinde yer alan “2021 yılı gelir ve gider kesin hesabı ile belediyemiz taşınır mal kesin hesabının görüşülmesi” konusu komisyon raporunun okunmasının ardından oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi. Ardından “Hisseleri Belediyeye ait olan Metristepe İmar İnşaat Eğitim Gıda Turizm Organizasyon Ticaret Limited Şirketinin sermayesinin 250 bin TL.’den 1 milyon TL.’ye nakit olarak artırılmasına ve artırılan miktarın 24 ay içerisinde ödenmesi konusu” görüşülerek okunan komisyon raporunun ardından oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantının sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi. Bir sonraki Meclis toplantısı 3 Haziran Cuma günü saat 14:30’da yapılacak.