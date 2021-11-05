Bozüyük Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı yapıldı

Bozüyük Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 1’inci birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda 7 gündem maddesi görüşüldü. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu toplantı öncesinde geçtiğimiz aylarda Covid-19 nedeni ile hayatını kaybeden Çarşı Mahalle Muhtarı Bedri Yaz’ın anısına isminin 43 yıl hizmet etiği Çarşı Mahalle’de bir sokağa verilmesi ile ilgili duydukları memnuniyeti dile getiren Bedri Yaz’ın oğulları Recai ve Ercan Yaz tarafından meclise gönderilen teşekkür mektubunu okudu.

Daha sonra gündemin ilk sırasında yer alan 2022 yılı performans Programının görüşülmesi konusu ile birlikte 2022 Yılı Belediye Gelirleri tarifesinin görüşülmesi konusu, 2022 yılı belediye gider bütçesinin görüşülmesi konusu, 2022 yılı belediye gelir bütçesinin görüşülmesi konusu ve 2022 yılı bütçe kararnamesinin görüşülmesi konusu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Daha sonra bir önceki meclis toplantısında İmar Komisyonuna sevk edilen konular görüşüldü. Buna göre; Çarşı Mahalle Ilgınlı Mevkii’nde imar uygulaması yapılan bölgede bulunan isimsiz cadde ve sokaklara İmar Komisyonu tarafından verilen isimler ile İçköy Mahalle Muhtarı İbrahim Ölçer’in dilekçesine istinaden; İçköy ve Yediler Mahalle sınırları içinde imar uygulaması yapılan bölgede bulunan isimsiz cadde ve sokaklara İmar Komisyonu tarafından verilen isimler oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının sonunda Başkan Bakkalcıoğlu toplantıya katılan mahalle muhtarlarının istek ve taleplerini dinledi.