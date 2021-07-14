Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yeni Başhekimi Dt. Caner Cerrah oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine, Diş Tabibi Caner Cerrah atandı.

Yaklaşık bir ay önce Başhekim Kenan Koçak’ın vefat etmesi sonucunda boşalan göreve sağlık merkezi tabiplerinden Dt. Caner Cerrah getirildi. Başhekim Caner Cerrah, zorlu bir süreçte üstlendiği sorumluluğun bilincinde olduğunu ve bilinçle Bozüyük halkına en iyi hizmeti sunabilmek adına mücadele edeceklerini söyledi. Cerrah, yaptığı açıklamada “Pandemi sürecinde çalışanlarımız ile halkımızın sağlığını korumak ve bulaşı önlemek maksadıyla diş hekimliği uygulamalarının büyük bir bölümünü gerçekleştiremedik. Aşılama işlemlerinin başlamasıyla birlikte kurumumuz diş tedavilerini gerçekleştirmeye başlamıştır. İnşallah aşılama işlemleri sonucunda Covid-19 vakalarındaki düşüş ve hastalığın her geçen gün azalmasıyla birlikte protetik tedavilerin de artmasıyla en kısa sürede tam performansa geçmeyi umut ediyoruz. Bu süreçte halkımızın bizlere gösterdiği sağduyu ve anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.