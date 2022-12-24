Boztram test sürüşleri başladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun vizyon projelerinden biri olan Raylı Sistem Nostaljik Tramvay projesinde 3 tramvayın test sürüşleri başarıyla gerçekleştirildi.

Büyük bir heyecanla gerçekleştirilen test sürüşlerine Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’da beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte eşlik etti. Başkan Bakkalcıoğlu test süreci boyunca Adliye önünden bir an olsun ayrılmadı. Teknik personelle birlikte hat üzerinde incelemelerde bulundu. Raylı sistemin Adliye ile Belediye kavşağı arasında tamamlanan bölümünde sabah saatlerinde başlayan, geliş ve gidiş olarak yapılan 3 tramvayın test sürüşleri sorunsuz olarak yapıldı. Cumhuriyet, Kurtuluş ve Selanik isimleri ile 3 farklı isim ve 3 farklı renkte üretilen tramvaylar geçtikleri güzergahı da renklendirdi. Vatandaşlar tramvayı gördüklerinde telefonlarına sarılarak bol bol fotoğraflarını çekerek yoğun ilgi gösterdi.