Borcak Köyü’nün yıllardır süren su sorunu çözüldü

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Borcak Köyü’nde yıllardır süren su sorunu çözüldü.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal’ın organizasyonunda yapılan yatırımla Borcak Köyü’nde yıllardır süren su sorunu hallolurken, köy yeterli suya kavuştu. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, "İlçemize ve köylerimize hizmet götürülmesi konusunda tüm imkânlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizin sonucunu, ilçemize bereket ve bolluk olarak veriyor" dedi.