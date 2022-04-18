Bölgesel Lig Voleybol Grup Müsabakaları 21 Nisan’da Bilecik’te başlıyor

Bilecik’in de yer aldığı 30 grup merkezinde oynanacak Bölgesel Lig Voleybol Grup Müsabakaları 21 Nisan’da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Bölgesel Lig Voleybol Grup Müsabakaları’nın takvimi belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre 30 grup merkezinden birisi olan Bilecik’te Bölgesel Lig Voleybol Grup Müsabakaları 21 Nisan’da başlıyor.

Müsabakalarda Bilecik’i temsilen 2 takım turnuvada mücadele edecek. Bilecik Yurdum Spor, Bozüyük 4 Eylül Spor ve Eskişehir Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Spor Kulübü Play-off için yarışacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakalar 21 Nisan’da başlayıp 24 Nisan’da sona erecek. İstasyon Spor Salonu’nda oynanacak müsabakalarda grubu lider tamamlayan takımlar final aşamasına geçecek ve buradan çıkan takımlar 2022-2023 sezonunda Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele edecek.