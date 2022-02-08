Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu binasının bitmesi için istişarelerde bulunuldu

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, bir araya geldiği Bozüyüklü iş adamlarıyla Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu binasının bitmesi için istişarelerde bulundu. Müftü Erhun gerçekleştirilen görüşmede, “Yaklaşık 200 öğrenci kapasitesine sahip olan kuruşumuzu inşallah bitirdiğimizde tamamı öğrenciler ile dolmuş olacak” İfadelerine yer verdi.

İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde inşaatı devam eden Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu için Bozüyüklü iş adamlarıyla buluşma gerçekleştirdi. İlçe müftülüğü tarafından düzenlenen toplantıya, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez ve iş adamları katıldı.

“Bozüyük’ün gurur kaynağı olacak”

Bozüyük Müftülüğü tarafından tertip edilen buluşmada açılış konuşmasını yapan Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez “Yeşilkent mahallesinde inşaatına başlanılan Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kuran Kursu, Bozüyük’ün gurur kaynağı olacak bir kapasiteye sahiptir. Kursun bitmesi ilçemiz için çok önemli. Hâlihazırda eğitim veren hafızlık kız Kur’an kursumuz yeterli gelmiyor. İnşaat halinde bulunan kursumuz Bozüyük halkına emanet. Emanete sahip çıkıp bu kursu bitirmemiz gerekiyor. En basta ben olmak üzere bütün din görevlilerimiz elini taşın altına koymuş durumda ve canla başla ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar" dedi.

“Yaklaşık 200 öğrenci kapasitesine sahip”

İl Müftüsü Ali Erhun da konuşmasında "Bozüyük İlçemizde inşaatına başlanılan bu kurs bölgeye hitap edecek şekilde planlanmış durumda. Yaklaşık 200 öğrenci kapasitesine sahip olan kuruşumuzu inşallah bitirdiğimizde tamamı öğrenciler ile dolmuş olacak. Maneviyatın en üst seviyede yaşanacağı kursumuz bizim gurur kaynağımız olacak. Buraya katkı sağlamak eminim ki sevapların en büyüğü olacak. Çünkü burada her gün Allah’ın kelamı okunacak. İşte bu yüzden bir an evvel bitirip hizmete açmalıyız " dedi.