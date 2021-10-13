banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

"Bizim Kızlar"dan Başkan Bakkalcıoğlu’na ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde ilçeyi temsil edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, hafta sonu başlayacak olan yeni sezon öncesinde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret ederek kulübün yeni sezon formasını takdim etti.

BİLECİK 13.10.2021, 11:45
"Bizim Kızlar"dan Başkan Bakkalcıoğlu’na ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde ilçeyi temsil edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, hafta sonu başlayacak olan yeni sezon öncesinde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret ederek kulübün yeni sezon formasını takdim etti.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, teknik heyet ve sporcular Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kulüp yöneticileri ve sporcular Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet ettiler. Takım antrenörleri Başkan Bakkalcıoğlu’na yaptıkları çalışmaları anlatarak Cumartesi günü başlayacak yeni sezon maçları için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Başkan Bakkalcıoğlu’na, takıma verdiği destek için teşekkür eden kulüp yöneticileri ve sporcular kulübün yeni sezon formasını takdim ettiler.

Başkan Bakkalcıoğlu’da takıma 2. Ligde başarılar dilerken “Bizim Kızlar" Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde ilimizi ve ilçemizi başarıyla temsil ederek gururumuz olacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1