’Bizim Kızlar’da galibiyet sevinci

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2’nci Ligi 14’üncü hafta müsabakasında Semt 77 Yalovaspor Esenköy Belediyesi’ni 3-0’lık skorla yendi.

Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü teknik ekibi ve voleybol severler ilgi ile izledi. Müsabakayı; 25-18, 25-20 ve 25-18 set skorlarıyla 3-0 olarak "Bizim Kızlar" kazandı. Maç sonunda Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, her iki takımın oyuncularını ve teknik ekiplerini tebrik ederek başarılar diledi.