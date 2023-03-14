Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’inde başarıyla mücadele edip, lider olarak gruplara giden ’Bizim Kızlar’ yarı finalde.

Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’inde başarıyla mücadele ederek grubunu lider olarak tamamlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol takımı, Amasya’da düzenlenen 1. Lig’e yükselme müsabakalarında yarı finale yükseldi. 1.Lig’e yükselme yolunda adım adım ve büyük bir başarıyla ilerleyen tkım, son maçını Bodrum Spor Coenda Medikal Voleybol takımı ile oynadı. Amasya Spor Salonu’nda oynanan, oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen maçı ’Bizim Kızlar’ ilk seti 25-18 alırken, ikinci seti 18-25 kaybetti. 3’üncü seti 25-20 alan ’Bizim Kızlar’, 4’üncü seti 23-25 kaybetti. Son setti ise, 15-8 kazanan 2Bizim Kızlar’ maçı 3-2 kazanarak grubu lider olarak tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final müsabakaları Amasya ve Tokat grubu olarak 18-19-20 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.