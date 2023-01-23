“Bizim Kızlar” grup liderliğini sürdürüyor

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. liginin 12. haftasında karşılaştığı Cadence Gölcük İhsaniye’yi 3-0 yendi.

Kocaeli’de Gölcük 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu’nda oynanan ve heyecanlı geçen karşılaşmayı "Bizim Kızlar" 1. seti 25-17, 2. seti 25-11 ve 3. seti de 25-17’lik skorla alarak maçı 3-0 kazandı. Başarılı performanslarıyla beğeniyle izlenen “Bizim Kızlar” 12. haftada da liderliğini sürdürüyor.