“Bizim Kızlar” galibiyet serisini bozmadı

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginin 4 haftasında Bilecik Belediye Spor ile karşı karşıya gelerek maçı 3-1 kazandı.

Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve aynı zamanda kulüp Başkanı Ali Şahinoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas, takıma sponsor olan fabrika yöneticileri, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü teknik ekibi ile Bozüyüklü ve Bilecikli pek çok voleybol sever ilgi ile izledi. “Bizim Kızlar”ı desteklemek isteyen voleybol severler için ücretsiz otobüsler Cumhuriyet İlkokulu’nun önünden saat 12:30’da Bilecik’e hareket etti. Yoğun bir seyirci desteği ile oynanan heyecanlı geçen maçta "Bizim Kızlar" 1. seti 23-25 kaybederken 2. seti 25-22, 3. seti 25-23 ve 4. Seti 25-21’lik skorla alarak maçı 3-1 kazandı. Galibiyetle biten maçın sonunda Kaymakam Öztürk, Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Fındık ve Şahinoğlu ile birlikte sahaya inerek “Bizim Kızlar”ı ve teknik ekibi tebrik etti. Başarılı performanslarıyla beğeniyle izlenen “Bizim Kızlar” 4. haftada da galibiyet serisini bozmayarak gruptaki liderliğini sürdürüyor.