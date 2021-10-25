"Bizim Kızlar" galibiliyet serisi devam ediyor

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı, Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligindeki 2. maçında Cadence Gölcük İhsaniye Spor ile oynadığı maçı 3-1 kazandı.

Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma vatandaşlar ve sporseverlerden yoğun ilgi görürken, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel ve Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu da maçı izleyenler arasındaki yerlerini aldı.

İlk sette 25-23’lük skorla 1-0 geriye düşen "Bizim Kızlar" diğer setleri 25-23, 25-21 ve 25-22’lik skorlarla alarak maçı 3-1 kazanmayı başardı. Maç sonunda takımı ve teknik ekibi tebrik eden Kaymakam Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu takımın başarılarının devam etmesini dilerken, salonu dolduran vatandaşları selamladılar.