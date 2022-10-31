“Bizim Kızlar” deplasmandan 3-0’lık galibiyetle döndü

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 2. haftasında Düzce Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelerek maçı 3-0 kazandı.

Düzce, 18 Temmuz Spor Salonu’nda oynan maçı ilk seti 17-25, 2. seti 14-25 ve 3. seti 17-25‘lik skorlarla kazanan “Bizim Kızlar” 3-0’lık bir galibiyet elde etti.

"Bizim Kızlar" galibiyet sevincinin hemen ardından takım kaptanı Ayşe Gürel’in aldığı sürpriz evlilik teklifi ile de sahada farklı bir heyecan yaşadı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 3. Haftasında da Ada Spor’a ev sahipliği yapacak.