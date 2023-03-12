“Bizim Kızlar” çeyrek finallerdeki ilk galibiyetini aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nde grubunu lider olarak tamamlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, çeyrek finallerde oynadığı ilk yükselme maçında İstanbul Türk Hava Yolları Voleybol Takımını 3-0 yendi.

1’inci Lige yükselme mücadelesini Amasya G Grubu’nda sürdüren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, çeyrek final maçlarına galibiyetle başladı. Amasya Spor Salonu’nda oynanan maçı Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı; ilk seti 25-21, ikinci seti 25-12 ve üçüncü seti de 25-18 alarak 3-0 kazandı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, grubundaki ikinci maçını Amasya Spor Salonu’nda 12 Mart 2023 Pazar günü saat 12.00’da Sivas İl Özel İdare Voleybol Takımı ile oynayacak. Voleybolseverler, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı’nın çeyrek final müsabakalarını Bozüyük Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak izleyebilecekler.