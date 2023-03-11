‘Bizim Kızlar’ çeyrek finaller için Amasya’da

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2’nci Lig’inde mücadele ederek grubunu lider olarak tamamlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı 1’nci lige yükselme maçlarının çeyrek finalleri için Amasya’da.

Çeyrek final müsabakaları için hazırlıklarını tamamlayan ‘Bizim Kızlar’ son antrenmanlarını Amasya Spor Salonu’nda yaptı. İlk maçlarını Amasya Spor Salonu’nda İstanbul Türk Hava Yolları Voleybol Takımı ile oynayacak olan ‘Bizim Kızlar’ Pazar günü saat 12.00’da Sivas İl Özel İdare Voleybol Takımı ile pazartesi günü de saat 12.00’da Bordum Belediyesi Coenda Medikal Voleybol Takımı ile oynayacak. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı’nın çeyrek final müsabakaları Bozüyük Belediyesi’nin resmi Youtube ve Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Oldukça çekişmeli geçeceği tahmin edilen çeyrek finaller öncesinde takımın çalışmaları hakkında bilgi veren Bozüyük Belediyesi eğitmeni ve takım antrenörü Mustafa Türkmen hedeflerinin çeyrek final grubundan yarı final grubuna yükselmek olduğunu belirterek, “2’nci ligin en zor grubunu lider tamamlayarak buraya geldik. Özellikle Bozüyük’te böyle muhteşem bir seyirciyle oynadığımız için çok mutluyuz. Her geçen hafta daha da artan bir kalabalıkla iç saha maçlarımızı oynadık. Voleybol değerlerini yukarıya çekmek bizi gerçekten heyecanlandırdı. Bizim için çok önemli bir turnuva. Hem takım hem bireysel olarak sahip olduğumuz hedefleri ortaya koymak ve göstermek için çok önemli bir basamak. İsteğimiz sahada en iyi şekilde mücadele ederek, geliştirdiğimiz taktik ve stratejileri uygulayarak çeyrek final grubundan yarı final grubuna yükselmek” ifadelerini kullandı.