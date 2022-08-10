Bisikletten düşen 15 yaşındaki kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halinde kullandığı bisikletinin hâkimiyetini kaybederek yere düşen 15 yaşındaki genç yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi üzerinde seyir halindeki bisiklet sürücüsü Ahmet Talha T. direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Yara düşen şahıs yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.