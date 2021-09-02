banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Twitter'dan yeni özellik: 'Süper takip' nedir?
Twitter'dan yeni özellik: 'Süper takip' nedir?
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu

Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

Bilecik’te birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayan şahıs gözaltına alındı.

BİLECİK 02.09.2021, 11:08
Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

Bilecik’te birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayan şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bir çamlıkta birlikte alkol alan B.D. ile N.Ç. arasında bir süre sonra tartışma yaşandı. Ardından iki arkadaş araca binerek kent merkezine doğru yola çıktı. Bir süre sonra N.Ç. isimli şahıs kaba etinde kanama olduğunu fark etti. Sonra bıçaklandığını anlayan N.Ç., arkadaşına kızarak İl Özel İdare Kavşağı’na geldiğinde araçtan indi. Hemen 112’yi arayan şahsa olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Öte şahsın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
31°
açık