Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez’in ev sahipliğinde AK Partili Belediye Başkanları bir araya geldi. Belediye Başkanları, yaptıkları ve yapacakları projeler hakkında değerlendirmede bulundular.

Bilecik’in Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez’i ziyaret ederek birlik ve beraberliklerini bir kez daha fotoğraflara yansıttılar. Belediyeler arası işbirliklerinin kesintiye uğramadan devam edeceğini bildiren Başkan Yaman, “Belediyelerimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Sıcak samimi ev sahipliklerinden dolayı Başkanımız Mehmet Kepez’e teşekkür ederiz” dedi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ise gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye başkanlarına başarılarının devamı temennisinde bulundu.