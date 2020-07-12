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Bir site içine ağaca yuva yapan arılar toplandı
BİLECİK BİR SİTE İÇİNDEKİ AĞACA YUVA YAPAN ARI KOLONİSİ UYGUN BİR ALANA GÖTÜRÜLDÜ.
BİLECİK 12.07.2020, 18:54
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Bilecik bir site içindeki ağaca yuva yapan arı kolonisi uygun bir alana götürüldü.
Alınan bilgilere göre; kent merkezinde Özbelde Sitesi sakinlerinin site içerisinde bulunan bir ağaçta yuva yapan arılarının çokluğu nedeniyle Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine talepte bulundular. Talep üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanı bir kişi özel bir kıyafetle arılarının bulunduğu ağaca gelerek, elindeki kovana arıları topladı. Toplanan arı kolonisi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Ardından arılar uygun bir alana bırakıldı. Site sakinleri de çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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