banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var

Biosun Entegre Katı Atık Tesisinde incelemelerde bulundular

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Biosun Entegre Katı Atık Tesisinde incelemelerde bulundular.

BİLECİK 13.04.2021, 12:31
4
Biosun Entegre Katı Atık Tesisinde incelemelerde bulundular

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Biosun Entegre Katı Atık Tesisinde incelemelerde bulundular.

İkili Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar Köyünde faaliyet gösteren Biosun Entegre Katı Atık Tesisi ziyaretinde, Biosun Yönetim Kurulu Başkanı Sait Bingöl ve yöneticilerden, tesis ve üretim süreci hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemeler sonrasında bir değerlendirmede bulunan Başkan Yaman, "Bilecik Valimiz ile birlikte ilimizde yap, işlet, devret modeliyle kurulan ülkemizin alanındaki en modern tesislerinden biri olan Biosun Katı Atık Bertaraf Tesisimizde incelemelerde bulunduk, Tesis hakkında bilgilerin alındığı ziyarette göstermiş oldukları sıcak ev sahipliklerinden dolayı tüm Biosun ailesine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öte yandan Vali Şentür daha sonra Bilecik Belediyeler Birliği Başkanlığına tekrar seçilen Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı ziyaretinde, başarılar dileyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
17°
açık