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Binlerce kişi yağmura aldırış etmeden Ceza konserini dinledi

Bozüyük’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz Ceza konseri ile yaşandı. Konser alanını dolduran binlerce kişi yağmura aldırış etmeden gönüllerince eğlendi.

BİLECİK 19.05.2022, 12:44
Binlerce kişi yağmura aldırış etmeden Ceza konserini dinledi

Bozüyük’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz Ceza konseri ile yaşandı. Konser alanını dolduran binlerce kişi yağmura aldırış etmeden gönüllerince eğlendi.

Bozüyük Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkuyla kutlanması amacıyla düzenlenen konser programı yoğun ilgi gördü. Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazar Otoparkı’nda gerçekleştirilen konserde, Türkiye’nin ünlü rapçilerinden Ceza, Bozüyüklü hayranlarıyla buluşarak birbirinden güzel ve sevilen şarkılarını seslendirdi. Yağış ve soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran yüzlerce genç doyasıya eğlenerek bayram coşkusunu yaşadı. Sadece Bozüyük’ten değil çevre il ve ilçelerden de gelen gençler, sevdikleri sanatçı Ceza’nın şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

"Tüm kuşaklar olarak Cumhuriyet’e hepimiz sahip çıkacağız"

Konser programında konuşma gerçekleştiren Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Bugün öyle önemli ki onun büyüklüğü ile Cumhuriyeti size emanet etmesiyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı oldu. İşte biz de dedik ki 19 Mayıs’ta Samsun’a Atatürk’ümüz ayak basmadan önceki gece bekleyiş gecesiydi. Biz de Bozüyük’te 19 Mayıs’ı 19 Mayıs’ın bekleyiş gecesini siz gençlerle, konserle kutlayalım istedik ve size sizlerin çok sevdiğini bildiğim değerli sanatçı Ceza’yı buluşturalım istedik. Sağ olsun bizi kırmadı geldi. Bakın beş kuşak geçti Cumhuriyeti savunan, ben ikinci kuşaktayım. Milletvekilimiz ve Ceza sonraki kuşaktalar daha sonra ’Y’ ve ’Z’ kuşağı var. Tüm kuşaklar olarak Cumhuriyet’e hepimiz sahip çıkacağız. Hepinizi yürekten kutluyorum. Sevgi ve saygılarımla iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgiyle, saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz"

19 Mayıs’ı kutlayan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise, “Dünyada eşi ve benzeri olmayan iki milli bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çocuklara hediye eden, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençlere armağan eden dünyada eşi ve benzeri olmayan liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgiyle, saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Bu önemli geceyi renklendiren çok değerli sanatçımızı bizlerle buluşturan ve her zaman gençlerin yanında olan Bozüyük Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na sizler adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Dünyanın en güzel kalabalığına bakıyorum şu anda"

Konuşmasına 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak başlayan Ceza ise, “Dünyanın en güzel kalabalığına bakıyorum şu anda. Çok anlamlı ve güzel bir günde sizlerle buluştuk. Biliyorsunuz asıl zaferin başladığı gündür 19 Mayıs. O yüzden Atamızı Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, dedelerimizi, büyüklerimizi hepsini tekrar tekrar saygı ve sevgi ile anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Bakkalcıoğlu Ceza’ya plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Gençlerin bayram coşkusunu Ceza ile doya doya yaşadığı konser programı havai fişek gösterisi ile son buldu. Ayrıca Konser programına; CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün eşi Aysel Tüzün, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun eşi Merih Bakkalcıoğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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