Bilgi yarışması heyecanlı anlara sahne oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi’nde Kur’an kursu öğrencileri arasında bilgi yarışması yapıldı.

Yetişkinler ve öğrenciler arasında yapılan bilgi yarışmaları son derece heyecanlı anlara sahne oldu. Oldukça çekişmeli geçen yarışmaların sonunda yetişkinlerde 4 Eylül Halk Eğitimi Kur’an Kursu öğrencileri, okul grubunda ise Mehmet Akif Ersoy kız öğrenci grubu birinciliği elde ettiler. Birinci olan öğrencilerin hediyelerini yarışma programına katılan Kaymakam Refiki Yunus Tekçe verdi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam yarışma ile ilgili olarak “Öncelikle birinci olan ekiplerimizi ve Kur’an kursu eğiticimiz Halime Cevizoğlu’nu, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi ve onları hazırlayan öğretmenlerimizi kutluyoruz, başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.