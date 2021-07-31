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Bilecik’ten Manavgat’a yardım eli

Bilecik’te Mor Mavi Eğitim Kurumları, Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangın felaketinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya başlattı.

BİLECİK 31.07.2021, 14:09
Bilecik’ten Manavgat’a yardım eli
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Bilecik’te Mor Mavi Eğitim Kurumları, Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangın felaketinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya başlattı.

Kurumun sahibi tarafından kurulan irtibat sonrası, Manavgat’ta tamamen yanan 3 köy için kullanılabilir olması şartıyla 0-90 yaş arası bay bayan kıyafete ihtiyaç olduğu öğrenilerek Bilecik’te yardım kampanyası başlatıldı. Yardımların kıyafet, battaniye, ayakkabı gibi temel ihtiyaçlar olduğu, vatandaşların yapacakları bağışlarını 3 Ağustos Salı sabahına kadar Mor Mavi Eğitim Kurumlarına getirmesi gerektiği belirtildi.
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