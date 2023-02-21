Bilecik’ten Kahramanmaraş’a 30 konteynır ev daha yola çıktı

Kahramanmaraş’taki depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Bilecik’ten 30 konteyner ev gönderdi.

Demiryoluyla Bilecik Tren Garı’ndan gönderilen konteyner evlerle Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi. Bilecik Valiliği tarafından son sevkiyatla gönderilen 30 konteyner ev ile birlikte toplam 50 konteyner evin deprem bölgelerine sevk edildiğini vurgulayan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya; “Bilecik olarak deprem bölgesindeki yaraları sarmak için ilk günden beri tüm imkânlarımızla gayret ediyoruz. Bir nebzede olsa depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olabilmek tek dileğimiz. Bugüne kadar yaşam 50 konteyner evin yanı sıra 18 tuvalet ve banyoyu da deprem bölgesine sevk ettik. Bu afetin yaralarını hep birlikte saracağız. Bilecik olarak tüm kalbimiz depremzede kardeşlerimizle” dedi.