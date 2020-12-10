banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Salgının kaynağı Çin'in Wuhan kentinde hayat normale döndü
Salgının kaynağı Çin'in Wuhan kentinde hayat normale döndü
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi

Bilecik’ten Gaziantep’te yaşayan Türkmenlere gönül bağı kuruldu

Bilecik’te toplanan gıda ve kışlık giyim malzemesi Gaziantep’te yaşayan Türkmenlere ulaştırıldı.

BİLECİK 10.12.2020, 15:18
3
Bilecik’ten Gaziantep’te yaşayan Türkmenlere gönül bağı kuruldu

Bilecik’te toplanan gıda ve kışlık giyim malzemesi Gaziantep’te yaşayan Türkmenlere ulaştırıldı.

Büyük Birlik Partisi Bilecik İl Başkanlığı öncülüğünde Söğüt Alperen Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından toplanan gıda ve kışlık giyim malzemesi Gaziantep’te yaşayan Türkmenlere ulaştırıldı.Bilecik’te yola çıkan Söğüt Alperen Ocakları İlçe Başkanlığı üyesi bir grup Gaziantep’e ulaşırken, malzemeleri ihtiyaç sahibi Türkmenlere teslim ettiler. Konu hakkında açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Bilecik İl Başkanı Murat Önal, "Gaziantep’te yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi Türkmen kardeşlerimize topladığımız gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayarak teslim ettik" dedi.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
17°
parçalı bulutlu